В Италии число новых случаев COVID-19 почти достигло максимума за 2 месяца

Количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Италии за минувшие сутки увеличилось на 386. Такой результат стал максимальным показателем суточного прироста инфицированных начиная с 5 июня 2020 года, следует из сообщения Минздрава республики.
Так, за последние сутки в стране от коронавируса скончались три человека, общее число жертв составило 35 132. В больницах Италии по-прежнему находятся 748 инфицированных, 47 из них лежат в отделениях интенсивной терапии. За всё время пандемии в республике заразились коронавирусом 247 158 человек, 199 796 из них полностью излечились от заболевания.
По словам главы Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро, ранее средний возраст инфицированных в Италии превышал 70 лет. По состоянию на 30 июля возраст заболевших снизился примерно до 40 лет,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
За всё время пандемии в мире заболели 17 212 478 человек, умерло 671 591, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).
Россия находится на четвёртом месте по количеству заражений COVID-19. За последние сутки в РФ зафиксировали 5509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
За сутки от заболевания скончались 129 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 13 802. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 9322 человека и достигло 629 655.
Ранее NEWS.ru писал, что палата депутатов парламента Италии 29 июля 2020 года вслед за сенатом одобрила резолюцию в поддержку продления режима ЧС в стране в связи с пандемией COVID-19 до 15 октября 2020-го. Инициатором принятия документа является премьер-министр республики Джузеппе Конте.
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