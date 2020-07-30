В Италии число новых случаев COVID-19 почти достигло максимума за 2 месяца

https://static.news.ru/photo/3bab247c-d28c-11ea-8373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piero Tenagli/Global Look Press

Количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Италии за минувшие сутки увеличилось на 386. Такой результат стал максимальным показателем суточного прироста инфицированных начиная с 5 июня 2020 года, следует из сообщения Минздрава республики.

Так, за последние сутки в стране от коронавируса скончались три человека, общее число жертв составило 35 132. В больницах Италии по-прежнему находятся 748 инфицированных, 47 из них лежат в отделениях интенсивной терапии. За всё время пандемии в республике заразились коронавирусом 247 158 человек, 199 796 из них полностью излечились от заболевания.

По словам главы Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро, ранее средний возраст инфицированных в Италии превышал 70 лет. По состоянию на 30 июля возраст заболевших снизился примерно до 40 лет, передаёт ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели 17 212 478 человек, умерло 671 591, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Россия находится на четвёртом месте по количеству заражений COVID-19. За последние сутки в РФ зафиксировали 5509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки от заболевания скончались 129 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 13 802. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 9322 человека и достигло 629 655.

Ранее NEWS.ru писал, что палата депутатов парламента Италии 29 июля 2020 года вслед за сенатом одобрила резолюцию в поддержку продления режима ЧС в стране в связи с пандемией COVID-19 до 15 октября 2020-го. Инициатором принятия документа является премьер-министр республики Джузеппе Конте.