В России за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса

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За последние сутки в России зафиксировали 5509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Из вновь заболевших 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве — 678, Свердловской области — 215 и Ханты-Мансийском автономном округе — 172.

За сутки от заболевания скончались 129 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 13 802. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 9 322 человека и достигло 629 655.

Ранее эксперты заявили, что в сентябре в Москве и Санкт-Петербурге может начаться новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты прогнозируют, что с началом учебного года число заболевших может вырасти на 15-20%. Вторую вспышку COVID-19, по их мнению могут спровоцировать иногородние студенты, которые вернутся в мегаполисы.

Как считает проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, вторая волна будет уже не такой массовой, однако, по его словам, она может представлять опасность для преподавателей старше 65 лет. Они потенциально входят в группу риска, писал NEWS.ru.