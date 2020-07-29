Названы сроки второй волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/97285a78-d231-11ea-94de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сентябре в Москве и Санкт-Петербурге может начаться новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты прогнозируют, что с началом учебного года число заболевших может вырасти на 15-20%. Вторую вспышку COVID-19, по их мнению могут спровоцировать иногородние студенты, которые вернутся в мегаполисы.

Как заявил «Известиям» проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, вторая волна будет уже не такой массовой, однако, по его словам, она может представлять опасность для преподавателей старше 65 лет. Они потенциально входят в группу риска.

На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин, — отметил он.

Как отметил проректор, если не принять своевременные меры, можно потерять значимую часть педагогов. Он считает необходимым сохранить онлайн-формат обучения в случае с возрастными преподавателями.

В свою очередь вирусолог Егор Базыкин заявил, что сейчас решается, насколько часто потребуется делать такое тестирование для студентов. Это, по его словам,будет зависеть от многих факторов, в том числе эпидемической ситуации, размера общежития и стоимости тестирования.

Основная проблема, как считает Базыкин, связана даже не с приездом иногородних учащихся, а с тем, что осенью в начале учебного года число контактов между людьми значительно возрастает.

По современным данным, дети старше 10 лет передают вирус так же легко, что и взрослые. Поэтому надежда, что подростки никого не заражают, не подтвердилась. Инфицирования будут происходить. Необходимо включать это в наши планы, — подчеркнул специалист.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вторую волну COVID-19 можно избежать с помощью решительных мер со стороны государств по борьбе с коронавирусом. По его мнению, ситуацию можно взять под контроль только при условии быстрого реагирования всех стран. Он также уточнил, что вторая волна может отличаться «гораздо большим числом случаев» заражения COVID-19, писал NEWS.ru.