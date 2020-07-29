Власти Италии поддержали продление режима ЧС из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e823f69c-d1a2-11ea-9911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piero Tenagli/Global Look Press

Палата депутатов парламента Италии 29 июля 2020 года вслед за сенатом одобрила резолюцию в поддержку продления режима ЧС в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инициатором принятия документа является премьер-министр республики Джузеппе Конте.

Правительство делает эти выводы на основе простых организационных моментов, а не потому, что мы хотим подавить свободу и инакомыслие или привести население в состояние страха, — цитирует политика РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявления оппозиционеров, выступающих против продления режима ЧС. Глава правительства попросил не вводить население в заблуждение.

В соцсетях кое-кто убеждён, что это приведёт к возвращению карантина с 1 августа, это совсем не так, — добавил Конте.

Чиновник также ссылается на данные Научно-технического комитета, созданного при кабмине Италии. По мнению экспертов, COVID-19 продолжает циркулировать по стране. Премьер подчеркнул, что без продления режима ЧС ряд действующих распоряжений властей потеряет силу. Отмена указаний Рима, считает Конте, сделает фактически невозможным сдерживание коронавируса.

Совет министров Италии 31 января 2020 года постановил ввести на полгода режим ЧС в стране в связи с распространением COVID-19 после обнаружения первых случаев заражения в стране.

По данным на 29 июля 2020 года, в республике COVID-19 заболели 246 488 граждан, из них 35 123 человека умерли. Выздоровели 198 756 пациентов, передаёт институт Джонса Хопкинса. С начала вспышки COVID-19 заболели 16 741 049 жителей Земли. Из них исцелились 9 750 452. Скончались 660 428. По числу заражённых лидируют США — 4 352 083. Далее идут Бразилия (2 483 191) и Индия (1 531 669).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что признаки второй волны пандемии коронавируса заметны в некоторых европейских странах. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В связи с этим в Англии введён карантин на 14 дней для всех людей, въезжающих из Испании.