Число заражений коронавирусом в мире превысило 17 млн

https://static.news.ru/photo/4e6bcf0e-d227-11ea-8a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Global Look Press

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире 30 июля преодолело планку в 17 млн. Сейчас их зафиксировано 17 029 206.

Такие данные публикует американский Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

С момента вспышки коронавируса от вызванных им осложнений в мире скончались 667 011 человек. Всего выздоровели 9 948 163 инфицированных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274. Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только случаи, официально подтверждённые властями государств.