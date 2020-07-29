Число заражений коронавирусом в мире превысило 17 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире 30 июля преодолело планку в 17 млн. Сейчас их зафиксировано 17 029 206.
Такие данные
С момента вспышки коронавируса от вызванных им осложнений в мире скончались 667 011 человек. Всего выздоровели 9 948 163 инфицированных.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. Число смертей от COVID-19 за последние сутки составило 5274. Днём ранее было зафиксировано 4153 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только случаи, официально подтверждённые властями государств.
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