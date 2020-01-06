https://static.news.ru/photo/909a59ca-3152-11ea-8a7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории населённого пункта Мотриль в Испании сотрудники национальной полиции страны задержали группу преступников, принуждавших женщин к проституции. Жертвами сексуальной эксплуатации в основном были гражданки России и Украины.

Об успешно проведённой полицией операции стало известно во вторник, 7 января.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов в Мотриле задержали шесть человек. Пять женщин, которых заставляли заниматься проституцией, в настоящее время освобождены.

Представители полиции отметили, что преступники заманивали жертв в Сети, предлагая им различные варианты трудоустройства, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, правоохранители задержали в нескольких регионах Таджикистана 27 предполагаемых членов запрещённого в РФ движения «Братья-мусульмане».