На территории населённого пункта Мотриль в Испании сотрудники национальной полиции страны задержали группу преступников, принуждавших женщин к проституции. Жертвами сексуальной эксплуатации в основном были гражданки России и Украины.
Об успешно проведённой полицией операции стало известно во вторник, 7 января.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов в Мотриле задержали шесть человек. Пять женщин, которых заставляли заниматься проституцией, в настоящее время освобождены.
Представители полиции отметили, что преступники заманивали жертв в Сети, предлагая им различные варианты трудоустройства,
Как ранее писал NEWS.ru, правоохранители задержали в нескольких регионах Таджикистана 27 предполагаемых членов запрещённого в РФ движения «Братья-мусульмане».
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