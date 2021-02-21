В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звёздами

https://static.news.ru/photo/ea039aaa-74f2-11eb-9d7d-96000091f725_660.jpg Фото: Alberto Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Мадрида расследует заявление о групповом изнасиловании, которое произошло на нелегальной молодёжной вечеринке. Одна из девушек заявила, что её принудили к сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.

Подробности произошедшего пострадавшая помнит смутно, так как после предложенного ей коктейля потеряла контроль над собой и начала терять сознание. Предполагаемое изнасилование произошло до того, как вечеринку после сигнала от арендодателя разогнали полицейские.

Это была какая-то оргия. Это было как Содом и Гоморра. Все были без масок и делали что хотели, — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным местных СМИ, в арендованном здесь доме собралось около 50 молодых людей, в том числе участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones («Остров искушений»).

Уточняется, что вечеринка, грубо нарушившая введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения, произошла около недели назад в муниципалитете Кольменарехо столичного региона.

Ранее, как писал NEWS.ru, 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время.