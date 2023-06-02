В Испании рассказали, чем Украина расплачивается за оружие НАТО Обозреватель Rebelión Леаль: Украина платит за поставки оружия НАТО кровавой бойней

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель испанского портала Rebelión Пабло Хофре Леаль заявил, что Украина расплачивается за поставляемое Западом оружие кровавой бойней. Такой подход он назвал «кровавой стратегией» стран НАТО.

Любая возможность перемирия отвергается не Украиной, — она просто повторяет то, что ей навязывает Брюссель, — а Альянсом, на глазах у которого каждый заказ на поставку вооружения оплачивается ценой кровавой бойни, — подчеркивается в публикации.

Леаль считает, что «крестные отцы киевского правительства» не беспокоятся о потерях в рядах ВСУ, поскольку гибнут не их граждане. Журналист также отметил, что решение Альянса об обучении ультранационалистически настроенных солдат с Украины дополняет «картину смерти, коррупции и торговли оружием».

Обучение Западом проводится под видом миссии военной помощи, однако такие украинские батальоны способны повлиять не только на идеологию своей страны. Последствия могут затронуть и Европу, уверен Леаль.

Ранее газета Pais сообщила, что в НАТО рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. По информации издания, они будут включать в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования «cдерживающей оболочки» вокруг Украины.