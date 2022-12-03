В Испании подтвердили, что в посольство Украины прислали глаз животного EP: МВД Испании подтвердило, что посольство Украины получило глаз животного по почте

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Национальная полиция Испании подтвердила факт того, что сотрудники посольства Украины в Мадриде получили по почте глаз животного, передает Europa Press. При этом источник подчеркнул, что в посылке отсутствовало какое-либо взрывчатое вещество. Национальный суд Испании взялся за расследование произошедшего.

Авторы публикации подчеркивают, что на данный момент в Испании были обнаружены шесть писем со взрывчатым веществом внутри. Первую такую посылку обнаружил премьер-министр страны Педро Санчес.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства страны по всему миру продолжают получать письма со взрывчаткой и глазами животных. По его словам, уже зафиксировано 18 подобных случаев в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.

Накануне несколько посольств Украины получили «окровавленные посылки» с глазами животных, о чем сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко. Подобные посылки обнаружили в Венгрии, Нидерландах, Хорватии, Италии, Польше и Чехии. По словам Кулебы, все описанные события — часть террористической антиукраинской кампании.