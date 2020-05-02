Европа

В Испании отпустили под подписку о невыезде экс-депутата Госдумы

14:39, 02 мая 2020
Фото: gubernator.stavkray.ru

Национальный суд Испании отпустил под подписку о невыезде бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мургу. Он был задержан в королевстве после того, как его объявили в международный розыск.

Сейчас начинаются процедуры по экстрадиции, которые обычно занимают не менее двух месяцев, — заявили в суде.

У подсудимого был изъят личный паспорт. Также ему выдали предписание о запрете покидать территорию страны. Мужчину подозревают в мошенничестве на сумму в 3,5 миллиона рублей.

Ранее NEWS.ru информировал, что в Москве задержали больного COVID-2019, который находился в федеральном розыске.

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