В Москве задержали больного COVID-2019, находившегося в федеральном розыске

https://static.news.ru/photo/86055b92-7a2f-11ea-a1ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали больного с коронавирусом, которых находился в федеральном розыске.

30-летнего Игоря Долгобородова госпитализировали в больницу имени Филатова. До этого его разыскивала полиция Воронежа за оскорбление представителя власти. Мужчина сбежал, когда на время расследования был отпущен под подписку о невыезде. Инициаторам розыска уже сообщили о местонахождении беглеца, передаёт Telegram-канал «112».

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус выявили у восьми жителей села Ырбан Тоджинского района Тувы. Как показало расследование, болезнь в республику завёз госслужащий. По словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, власти приняли решение заблокировать целый район и перекрыть дороги, а также ввести полный домашний карантин.