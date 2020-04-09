В Туве заблокировали целый район из-за госслужащего с коронавирусом

Коронавирус выявили у восьми жителей села Ырбан Тоджинского района Тувы. Как показало расследование, болезнь в республику завёз госслужащий.
По словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, власти приняли решение заблокировать целый район и перекрыть дороги, а также ввести полный домашний карантин.
Следует сказать, что [переносчик вируса] — это служащий государственного ведомства, который прибыл из Москвы в Красноярск, будучи уже инфицированным, а затем — 21 марта — прибыл в Туву, — сообщил глава республики.
Он уточнил, что заболевший контактировал с тремя сотнями человек. В настоящее время коронавирус выявлен у членов семьи, в которой жил госслужащий — четверо взрослых и четверо детей в возрасте от восьми месяцев до 12 лет. Симптомы болезни у них пока не фиксировались.
Каждый из нас внутри себя надеялся, что нашу республику обойдёт эта напасть. Но у нас не было иллюзий по этому поводу, — отметил Шолбан Кара-оол.
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