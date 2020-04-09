В Туве заблокировали целый район из-за госслужащего с коронавирусом

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Температура в Москве 9 апреля повысится до 15 градусов, благодаря чему этот день окажется самым тёплым в столице в апреле. Такой прогноз дала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Сегодня ожидается самый тёплый день апреля. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 13–15 градусов, в Подмосковье плюс 11–​16, — цитирует синоптика РИА Новости. Она добавила, что...