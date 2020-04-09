В США коронавирус нашли у члена экипажа плавучего госпиталя

https://static.news.ru/photo/40c6af30-7a26-11ea-b45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Marines/Global Look Press

Член экипажа плавучего госпиталя USNS Mercy ВМС США сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Судно пришвартовано в порту Сан-Педро в Лос-Анджелесе.

Заражённый COVID-19 изолирован от своих коллег на борту корабля, вскоре его отправят на сушу, где он также будет находиться в изоляции, сообщил CNN лейтенант Эндрю Бертуччи.

A sailor aboard the #USNSMercy tests positive for #covid19 - what that means for the hospital ship up in Los Angeles aimed at treating patients without #coronavirus . The story @fox5sandiego News at 10 & 11. pic.twitter.com/uvzJYHFUrt — Kathleen Bade (@KathleenFOX5) April 9, 2020

По словам собеседника телеканала, инфицирование члена экипажа коронавирусом не повлияет на способность плавучего госпиталя принимать заражённых.

Госпиталь Mercy прибыл в Лос-Анджелес в конце марта для поддержки гражданских служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом нового типа, писал NEWS.ru.