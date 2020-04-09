В США коронавирус нашли у члена экипажа плавучего госпиталя

Член экипажа плавучего госпиталя USNS Mercy ВМС США сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Судно пришвартовано в порту Сан-Педро в Лос-Анджелесе.
Заражённый COVID-19 изолирован от своих коллег на борту корабля, вскоре его отправят на сушу, где он также будет находиться в изоляции,
A sailor aboard the— Kathleen Bade (@KathleenFOX5)
#USNSMercytests positive for #covid19- what that means for the hospital ship up in Los Angeles aimed at treating patients without #coronavirus. The story @fox5sandiegoNews at 10 & 11. pic.twitter.com/uvzJYHFUrt April 9, 2020
По словам собеседника телеканала, инфицирование члена экипажа коронавирусом не повлияет на способность плавучего госпиталя принимать заражённых.
Госпиталь Mercy прибыл в Лос-Анджелес в конце марта для поддержки гражданских служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом нового типа, писал NEWS.ru.
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