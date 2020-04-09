США

В США коронавирус нашли у члена экипажа плавучего госпиталя

08:32, 09 апреля 2020 16
Фото: US Marines/Global Look Press

Член экипажа плавучего госпиталя USNS Mercy ВМС США сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Судно пришвартовано в порту Сан-Педро в Лос-Анджелесе.

Заражённый COVID-19 изолирован от своих коллег на борту корабля, вскоре его отправят на сушу, где он также будет находиться в изоляции, сообщил CNN лейтенант Эндрю Бертуччи.

По словам собеседника телеканала, инфицирование члена экипажа коронавирусом не повлияет на способность плавучего госпиталя принимать заражённых. 

Госпиталь Mercy прибыл в Лос-Анджелес в конце марта для поддержки гражданских служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом нового типа, писал NEWS.ru.

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