https://static.news.ru/photo/29f3135e-70f6-11ea-b180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexa Hernandez/Global Look Press

Военно-морские силы США отправили в Лос-Анджелес плавучий госпиталь Mercy. Судно уже прибыло в Лос-Анджелес, штат Калифорния, для поддержки гражданских служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19).

Госпитальный корабль военно-морского командования USNS Mercy (T-AH 19) прибыл в Лос-Анджелес для поддержки национальных мер по реагированию на COVID-19, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на ВМС США.

Накануне глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что плавучий госпиталь Comfort ВМС США прибудет через три-четыре недели в Нью-Йорк, чтобы оказать поддержку местным медикам в борьбе с коронавирусом.

Число случаев заражения по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России 228 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число зарегистрированных случаев COVID-19 в США к 28 марта превысило 100 тысяч. Это новый рекорд для нынешней пандемии.

Данные Университета Джонса Хопкинса на 17:30 по местному времени (00:30 мск) свидетельствуют, что на территории страны уже скончались 1544 человека. Больше всего заразившихся в Нью-Йорке, где летальных случаев зарегистрировано 366. Следующим идёт город Кинг в штате Вашингтон со 109 случаями. Выздоровели в США пока только 862 человека.