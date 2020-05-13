В Испании от коронавируса излечилась 113-летняя пациентка

https://static.news.ru/photo/d82fa2bc-9503-11ea-a933-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница дома престарелых в каталонском городе Олот стала самым пожилым в Испании человеком, излечившимся от коронавируса.

113-летняя Мария Браньяс заразилась COVID-19 в марте. Несколько недель пациентка провела в изоляции, у неё наблюдались лишь лёгкие симптомы инфекции. Теперь пенсионерка хочет рассказать другим о своём опыте и воспоминаниях о карантине.

113-year-old Maria Branyas, reportedly Spain's oldest living woman, is believed to have just become the world's oldest living COVID-19 survivor. pic.twitter.com/h2fifQr8z4 — attn (@attn) May 12, 2020

Мария родилась в Мексике в 1907 году, спустя два года вместе с родителями переехала в Сан-Франциско. Во время Первой мировой войны вместе с отцом-журналистом Браньяс уехала в испанскую провинцию Жирона. Женщина вырастила трёх детей, у неё 11 внуков и 13 правнуков. В доме престарелых она живёт уже два десятка лет.

Как писал NEWS.ru, в Исландии 102-летней Хельге Гудмундсдоттир удалось излечиться от коронавируса. Женщина прошла карантин в доме престарелых в Западных фьордах.