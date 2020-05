В Испании от коронавируса излечилась 113-летняя пациентка

113-летняя Мария Браньяс заразилась COVID-19 в марте. Несколько недель пациентка провела в изоляции, у неё наблюдались лишь лёгкие симптомы инфекции. Теперь пенсионерка хочет рассказать другим о своём опыте и воспоминаниях о карантине.

113-year-old Maria Branyas, reportedly Spain's oldest living woman, is believed to have just become the world's oldest living COVID-19 survivor. pic.twitter.com/h2fifQr8z4