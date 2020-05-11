Европа

В Исландии от коронавируса излечилась 102-летняя женщина

17:27, 11 мая 2020
Рейкьявик Рейкьявик Фото: AP Photo/Egill Bjarnason/ТАСС

В Исландии 102-летняя пациентка с коронавирусом успешно прошла лечение и признана здоровой.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, в начале апреля у Хельги Гудмундсдоттир был диагностирован COVID-19, после чего её поместили на карантин в доме престарелых в Западных фьордах.

За несколько дней до её 103-го дня рождения медики объявили, что она здорова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ещё 4032 человека выздоровели от коронавируса в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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