В Исландии от коронавируса излечилась 102-летняя женщина

https://static.news.ru/photo/af597f72-9394-11ea-bed4-fa163e074e61_660.jpg Рейкьявик Фото: AP Photo/Egill Bjarnason/ТАСС

В Исландии 102-летняя пациентка с коронавирусом успешно прошла лечение и признана здоровой.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, в начале апреля у Хельги Гудмундсдоттир был диагностирован COVID-19, после чего её поместили на карантин в доме престарелых в Западных фьордах.

За несколько дней до её 103-го дня рождения медики объявили, что она здорова.

A 102-year-old Icelandic woman who survived the Spanish flu has recovered from Covid-19 https://t.co/NAuM7QWxTZ — Bloomberg (@business) May 11, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что ещё 4032 человека выздоровели от коронавируса в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.