В Исландии от коронавируса излечилась 102-летняя женщина

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, в начале апреля у Хельги Гудмундсдоттир был диагностирован COVID-19, после чего её поместили на карантин в доме престарелых в Западных фьордах.

За несколько дней до её 103-го дня рождения медики объявили, что она здорова.