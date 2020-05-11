В Исландии от коронавируса излечилась 102-летняя женщина

В Исландии 102-летняя пациентка с коронавирусом успешно прошла лечение и признана здоровой.
Об этом
За несколько дней до её 103-го дня рождения медики объявили, что она здорова.
A 102-year-old Icelandic woman who survived the Spanish flu has recovered from Covid-19— Bloomberg (@business)
https://t.co/NAuM7QWxTZ May 11, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что ещё 4032 человека выздоровели от коронавируса в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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