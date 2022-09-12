В Ирландии подсчитали, во сколько обойдется прием душа из-за энергодефицита The Irish Times: из-за роста цен на ЖКУ уже сейчас час душа для ирландцев стоит более €4

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Исходя из текущих цен на ЖКУ, уже можно сказать, что, помимо отопления, для ирландцев значительно подорожает принятие душа и традиционное чаепитие, сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на The Irish Times. Сейчас час душа для жителей Ирландии стоит €4,05, а чашка чая обходится им в девять центов, и эта сумма может вырасти вдвое. Поэтому ирландское издание советует местным жителям кипятить не полный чайник воды, а строго столько, сколько поместится в кружку.

На этом можно сэкономить 15 центов в день, — говорится в публикации.

Журналисты также советуют ограничить использование электроприборов или вообще отказаться от них, а также призвали выключать все электроприборы, вытаскивая вилку из розетки.

Как подчеркнули в издании, последствия антироссийских санкций в виде дефицита энергоресурсов и повышения цен на коммунальные расходы и электричество сильно затронули ирландцев. Ожидается, что в этом году они выложат за благоприятные условия жизни на €2 тыс. больше, чем в прошлом. Кроме того, эта сумма может увеличиться в полтора или даже два раза, в зависимости от траектории кризиса.

Ранее правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами. Использовать горячую воду в течение столь короткого времени готовы не все жители страны.

В свою очередь премьер-министр Греции Мицотакис обратился к местным жителям с просьбой готовиться к «очень трудной зиме» в связи с подорожанием природного газа. Он подчеркнул, что цены на газ увеличились в 10 раз и ни одна страна не сможет справиться с таким резким скачком. По мнению премьер-министра, ответственность за повышение цен несет президент России Владимир Путин. Несмотря на это, Греция продолжит оказывать всяческую поддержку Украине.