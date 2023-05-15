В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев На севере Ирландии взломали и подожгли центр для украинских беженцев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В городе Банкрана на севере Ирландии произошел поджог центра для украинских беженцев, сообщает ирландское издание Donegal Daily. Экстренные службы получили сообщение о пожаре поздним вечером. Владелец помещения и бизнесмен Питер Кейси сообщил о происшествии в своем аккаунте в Twitter.

Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром, — написал он.

Он также пообещал восстановить помещение после того, как его «повредили бандиты». Местная полиция подтвердила, что в момент пожара в здании никого не было.

Как и во всех криминальных расследованиях, мотив инцидента станет его частью, — заявил представитель правоохранительных органов.

С февраля 2022 года в Ирландию прибыло более 70 тысяч украинских беженцев, сообщают ирландские власти.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку, которая оставила мужа на родине. Вместе с ней в его жилище пришли сын и мать украинки, а также их собака. Издание отмечает, что министр живет с женой и детьми. Всех устраивает новое соседство, в ближайшие месяцы никто не собирается ничего менять. Беженка Снежана Чайкина с семьей поселилась в комнате старшего сына Шаппса.