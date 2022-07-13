В Херсонской области заявили о предотвращении диверсии Глава ВГА Херсонской области Сальдо заявил о предотвращении диверсии на электроподстанциях

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии

В Херсонской области была предотвращена диверсия на электроподстанциях, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо. По его словам, сегодня вечером сотрудники трех главных электрических подстанций региона покинули свои рабочие места, испугавшись угроз киевских властей. Обесточивания удалось избежать благодаря представителям «Крымэнерго» и Росгвардии, обеспечивших работу станций.

Это могло привести к серьезнейшим нарушениям электроснабжения региона вплоть до полного отключения электричества. Резервные бригады «Крымэнерго» взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану. Диверсия была пресечена, а опасность обесточивания области устранена, — написал он.

Сальдо также призвал диверсантов бросить попытки «мешать налаживать мирную жизнь», поскольку власти Херсона «сделают все, чтобы этого добиться».

Ранее сообщалось, что в Херсонской области обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием и боеприпасами. Арсенал был доставлен водным путем из Николаевской области. Человек, который осуществил перевозку, задержан. Он рассказал, что о доставке оружия его попросили украинские пограничники, заплатив за нее семь тысяч гривен.