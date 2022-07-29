В Херсонской области сообщили об ударах ВСУ в районе Каховской ГЭС Власти Херсонской области сообщили о серии ударов ВСУ около Каховской ГЭС

Фото: SERGEI ILNITSKY/TASS

Российские военнослужащие на территории Каховской ГЭС

ВСУ нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, работают системы ПВО, отражающие атаки.

В два часа ночи и сейчас прямо днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО, — сказал Леонтьев.

Он добавил, что украинская армия наносит целенаправленные удары по районам ГЭС, где есть большое скопление мирных жителей. Люди переправляются на автомобилях по мосту на дамбе станции, объяснил Леонтьев. По его словам, на подъезде к станции обнаружили повреждение дорожного полотна.

Глава района уточнил, что сама станция не пострадала и продолжает работать в штатном режиме. В Новой Каховке, по словам Леонтьева, разрушений не зафиксировано.

Известно, что 24 июля ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Тогда повреждения получил только мост, сама станция также не пострадала.

Ранее «Известия» сообщали, что ВСУ снова обстреляли центр Донецка. Корреспондент рассказал, что удары осветительными снарядами пришлись по Калининскому району.