Под Херсоном задержали диверсантов, планировавших сорвать референдум МВД сообщило о ликвидации и задержании диверсантов-террористов в Херсонской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В Херсонской области задержаны диверсанты, планировавшие теракты на объектах гражданской инфраструктуры для срыва референдума, сообщает ГУ МВД Херсонской области. Во время задержания террористической ячейки один из фигурантов при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован, четверо арестованы. При обыске у задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более 1 кг тротила.

Во время задержания террористической ячейки в Херсоне один фигурант при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован, четверо задержано, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, как рассказали в управлении, у задержанных нашли записями с установочными данными пособников и планы объектов, на которых планировались атаки. Возбуждено уголовное дело, задержанные дают показания.

Ранее 22 сентября стало известно, что российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую намеревалось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, в том числе во время референдума. Один из диверсантов нейтрализован, второй задержан.

До этого сообщалось, что российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов. Их обнаружили в двух домах при отработке оперативной информации. 19 сентября силовики вышли на корректировщиков огня по российским военным колоннам. Имеются сканы их переписки, подтверждающие факты передачи данных.