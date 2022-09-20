В Херсоне заявили о крахе попыток наступления ВСУ Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: все попытки ВСУ наступать терпят крах

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все попытки солдат ВСУ наступать на регион терпят крах. При этом украинская сторона несет серьезные потери, отметил он в беседе с РИА Новости.

Все попытки украинской армии терпят крах. Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери, — подчеркнул Стремоусов.

Он добавил, что Херсонская область находится под защитой союзных сил.

Стремоусов также рассказал, что ВСУ по-прежнему обстреливают города и населенные пункты региона, однако это лишь временное явление.

Ранее Стремоусов заявил: указы украинского президента Владимира Зеленского не имеют к Херсонской области никакого отношения. Речь идет об указе создать на территории области 15 военных администраций. По его словам, юрисдикция Зеленского на регион не распространяется и киевские власти не могут устраивать здесь свои правила.