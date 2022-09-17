В Херсоне рассказали о нежелании пленных солдат ВСУ возвращаться на Украину Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о нежелании пленных украинских военных возвращаться обратно

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Военнослужащие ВСУ, которые попали в плен в ходе боев у границ Херсонской области, не хотят возвращаться обратно, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Они рады своему пленению, поскольку это спасает им жизнь, подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что не встретил среди украинских военнопленных ни одного «идейного». Никто из них не высказывался негативно как в адрес российских военных, так и в адрес России вообще.

Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но поставили в безвыходное положение. Их заставляют идти в атаку, использовав как живой щит и пушечное мясо, — рассказал Стремоусов.

Он добавил, что ВСУ расстреливают военных, отказывающихся идти в бой. Те, кто попали в плен, рады, поскольку могут не опасаться за свою жизнь.

Ранее Стремоусов рассказал, что количество пленных бойцов ВСУ на херсонском направлении постоянно растет. По его словам, нередко украинских военных приходится спасать, вытаскивая с поля боя, союзные силы дают им шанс выжить.