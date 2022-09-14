В Херсонской области сообщили о росте числа пленных бойцов ВСУ Замглавы ВГА Стремоусов: количество пленных бойцов ВСУ на херсонском направлении постоянно растет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пленных бойцов ВСУ на херсонском направлении постоянно растет, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала. По его словам, нередко их приходится спасать, вытаскивая с поля боя. Он подчеркнул, что союзные силы дают украинским военным шанс выжить.

Количество военнопленных постоянно увеличивается, более того, мы вытаскиваем их с поля боя и, честно говоря, относимся к ним по-человечески. <...> Мы даем им шанс выжить, — сказал Стремоусов.

Накануне он сообщил, что в районе села Давыдов Брод была отбита очередная попытка прорыва украинских военных. Политик добавил, что информация киевских властей о том, что линия обороны населенного пункта была прорвана, не соответствует действительности. Он также призвал жителей не реагировать на провокации.

По данным Стремоусова, в ходе боевых действий на херсонском направлении погибли более 3,5 тысячи бойцов ВСУ. Он отметил, что большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой «загнал в армию».

Сегодня же Росгвардия отчиталась о задержании в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, связанных с деятельностью националистических организаций, СБУ и ВСУ. Кроме того, силовики обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами.