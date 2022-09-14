Росгвардия задержала 130 пособников ВСУ и СБУ в Запорожье и под Херсоном

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Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 человек, связанных с деятельностью националистических организаций, СБУ и ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Силовики также обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами.

Во время оперативных мероприятий подразделения Росгвардии изъяли противотанковую управляемую ракету NLAW иностранного производства, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, а также 33 гранатомета и более семидесяти выстрелов к ним, один снаряд РСЗО, 13 ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам «Метис» и «Фагот», свыше 130 единиц огнестрельного оружия, 55 ручных гранат различных модификаций, пять коктейлей Молотова, более 16 тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию.

Обезврежено 8,4 килограмма тротила и более 20 мин и артиллерийских снарядов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в тайниках с вооружением и боеприпасами обнаружили 4,5 килограмма наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что Росгвардия за сутки задержала девять пособников Вооруженных сил Украины в ЛНР. Вместе с ними силовики обнаружили 10 схронов с вооружением.