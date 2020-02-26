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Министерство здравоохранения Греции подтвердило 26 февраля первый случай заражения коронавирусом в стране.

Инфекция обнаружена в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии. В данное время она помещена в местную больницу, а все, кто контактировал с ней в последние дни, были добровольно изолированы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в стране 25 февраля зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент недавно вернулся из итальянского города Милан.