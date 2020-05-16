В Греции ввели ограничение на число загорающих на пляжах

https://static.news.ru/photo/32168a18-976e-11ea-8456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В рамках ослабления карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, и из-за надвигающейся жары в Греции открылись 515 пляжей. Вход на них жёстко контролируется — максимальное количество купающихся и загорающих должно составлять не более 40 человек на 1000 кв. метров.

Минимальное расстояние между зонтами составляет четыре метра, — сообщает портал Kathimerini.

Бары, кафе и столовые, работающие неподалёку от пляжей, предлагают сейчас только продукцию навынос, действует также запрет на продажу алкогольных напитков. На пляжах дежурят сотрудники специальной инспекции, которые наблюдают за соблюдением этих правил. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Греции в ближайшие дни может подняться до 38–39 градусов.

Как писал NEWS.ru, власти Греции обратились к специалистам из комитета здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность открытия предприятий общественного питания с 25 мая.

Ранее правительство Греции сообщило об условиях открытия туристического сезона в стране. Согласно новым правилам, туристы должны будут предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, перед тем как сесть в самолёт. Справка должна быть сделана не более чем за двое суток до вылета. Помимо этого, отели должны будут тщательно следить за состоянием туристов. Гостей с коронавирусом будут отправлять в специальные отели.