В Греции призвали быть осторожнее с санкциями против России Премьер Греции Мицотакис заявил, что санкции против России могут больнее ударить по Европе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис / Фото Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что санкции, введённые Западом против России, могут ударить больнее по Евросоюзу, нежели по самому российскому государству, передаёт РИА Новости. Он призвал осторожнее относиться к этим рестрикциям, чтобы избежать колоссального урона для самих себя. Мицотакис предупредил, что европейская экономика не выживет, если Европа полностью откажется от российских энергоресурсов.

Санкции, которые мы как союз ввели в отношении России, значительны и уже дали результаты. Однако мы должны быть очень осторожны, чтобы принимаемые нами меры не нанесли больше вреда нам, странам ЕС, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью и немедленно заменить российский природный газ газом других поставщиков, — заявил он.

Он признал, что, несмотря на желание Европы как можно скорее стать независимой от российских энергоресурсов, сделать это в кратчайшие сроки невозможно. С его слов, правительство Греции подготовило несколько планов по распределению энергии внутри страны.

Мы как страна подготовили краткосрочный план энергетической достаточности, а также долгосрочный план самообеспечения энергией на основе возобновляемых источников энергии, — заявил греческий премьер.

Ранее днём издание Global Times написало о том, что прекращение поставок газа европейским партнёрам из-за их отказа платить в рублях является «самым жёстким ответом» России на западные санкции.