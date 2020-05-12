В Греции перечислили условия открытия туристического сезона

Власти Греции назвали условия, при соблюдении которых в стране будет открыт туристический сезон, план запуска которого представило правительство.
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на документ, разработанный Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY). Согласно ему, пребывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции перед посадкой в самолёт. Она должна быть сделана не позднее чем за 72 часа до вылета.
Кроме того, все отели должны будут заключить контракт с медработником, в обязанности которого будет входить отслеживание состояния здоровья гостей. При необходимости он должен будет направлять туристов на тестирование на коронавирус. Если исследование покажет положительный результат, заболевшего отправят в специальные «карантинные гостиницы»,
11 мая NEWS.ru писал о том, что за последние 24 часа на территории Греции ни один из пациентов с коронавирусом не скончался. Всего в стране зафиксированы 10 новых случаев, и общее число заражённых достигло 2726. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
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