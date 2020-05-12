В Греции перечислили условия открытия туристического сезона

https://static.news.ru/photo/1e748188-9447-11ea-aae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Власти Греции назвали условия, при соблюдении которых в стране будет открыт туристический сезон, план запуска которого представило правительство.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на документ, разработанный Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY). Согласно ему, пребывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции перед посадкой в самолёт. Она должна быть сделана не позднее чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, все отели должны будут заключить контракт с медработником, в обязанности которого будет входить отслеживание состояния здоровья гостей. При необходимости он должен будет направлять туристов на тестирование на коронавирус. Если исследование покажет положительный результат, заболевшего отправят в специальные «карантинные гостиницы», передаёт Lenta.ru.

11 мая NEWS.ru писал о том, что за последние 24 часа на территории Греции ни один из пациентов с коронавирусом не скончался. Всего в стране зафиксированы 10 новых случаев, и общее число заражённых достигло 2726. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.