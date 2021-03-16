Греция назвала условия для приёма туристов из РФ

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Власти Греции планируют открыть границы для российских туристов 14 мая на определённых условиях. Турист из РФ должен будет либо предоставить доказательства пройденной вакцинации от COVID-19, либо иметь справку о наличии антител, либо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

Въезд в Грецию с 14 мая будет открыт в случае соблюдения одного из трёх условий: путешественник должен быть либо привит российской вакциной от COVID-19, либо у него должна быть справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест, — цитирует «Интерфакс» Эфстатиу.

По его словам, если всё пойдёт по намеченному плану, то с 14 мая для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет обязательного карантина и перемещаться по стране можно будет свободно.

Поликарпос Эфстатиу также отметил, что в самой Греции вакцинация от коронавируса идёт быстро, «через два месяца будут привиты все сотрудники туротрасли».

Как писал NEWS.ru, власти Греции планируют в ближайшее время открыть «туристические ворота» для россиян, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис. По его словам, если эпидемиологическая ситуация позволит, границы откроют уже с 14 мая. При этом въехать в страну смогут не только россияне, но и украинцы и белорусы. Сейчас в Грецию разрешён въезд из стран Европейского союза и государств, которые активно проводят вакцинацию, например, из Израиля.

Министр добавил, что на границе туристам будут выборочно делать экспресс-тесты за счёт правительства страны. В этом году будут использовать экспресс-тест, который сократит время карантина до 24 часов.