В Греции двух российских моряков отправили в тюрьму на 300 лет

https://static.news.ru/photo/798b37a4-fdb2-11ea-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Мигранты в Греции Фото: Argyris Mantikos/Global Look Press

В Греции двух российских моряков приговорили суммарно к 600 годам лишения свободы. По сути, пожизненный срок они получили за перевозку нелегальных мигрантов.

За каждого «контрафактного» гражданина подсудимые получили от 7 до 12 лет колонии. В общей сложности в материалах дела фигурировало 60 нелегалов. Таким образом, путём сложения сроков каждого из фигурантов отправили за решётку на 300 лет, передаёт RT.

Моряки вину не признали. Они утверждают, что стали жертвами отлаженной мошеннической схемы. Мужчины, по их словам, через Интернет нашли работу в Турции, где должны были возить туристов. Однако в нейтральных водах к круизному судну пристали лодки с мигрантами, а местная часть команды покинула судно.

Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли и подали сигнал SOS, — объяснил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Правозащитник рассказал, что адвокат почти не общался с моряками и не ознакомился с материалами дела, а суд доводы российских граждан во внимание не принял.

Мельников добавил, что сейчас в Греции в похожей ситуации находятся 26 россиян. Местные суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в августе два российских моряка получили по 253 года каждый.

Ранее NEWS.ru писал, что морские пираты пригрозили убить российских моряков, захваченных в мае на судах Djibloho и Rio Mitong у берегов Экваториальной Гвинеи. За них требуют выкуп.