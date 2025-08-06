В Госдуме раскрыли, как бороться со шпионками-эскортницами

Сотрудникам спецслужб РФ не стоит прибегать к услугам эскортниц, это для них лучший выход, отметил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что разведка страны собирает важные сведения с помощью эскортниц и проституток.

Я, конечно, не берусь подсказывать нашим спецслужбам, что по этому поводу стоит предпринимать. А вообще, надо иметь в виду, что все, кто покупает любую имитацию, хоть модные нынче имитаторы интеллекта, хоть модную с незапамятных времен имитацию любви, — они всегда рискуют. Побочные эффекты от этой имитации будут очень болезненны. Просто не прибегать к таким услугам — лучший выход, — заявил Вассерман.

Проституток используют все спецслужбы мира с незапамятных времен, отметил парламентарий. В этом плане Украина совершенно не оригинальна, она следует общей традиции.

Насколько это эффективно? Сложно сказать. В разное время, в разных обстоятельствах бывало, что их использовали очень эффективно. Случались и провалы, собственно, как в любой спецслужбе, бывают и успехи, и неудачи, — добавил депутат.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что слова главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что разведка страны собирает важные сведения с помощью эскортниц и проституток, являются вбросом и пропагандой. По его словам, такие гражданки Украины в настоящее время сосредоточены в европейских странах.