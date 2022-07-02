В Германии заявили, что не позволят Путину «забрать Чехова» Министр культуры Германии Рот: не позволю Путину «забрать Чехова»

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Клаудия Рот

Государственный министр по делам культуры Германии Клаудия Рот заявила, что выступает против отмены российской культуры на Западе. Я «не позволю» Москве «забрать Чехова», отметила она в беседе с Augsburger Allgemeine Zeitung.

Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет русскую культуру. <...> Существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот — это совершенно неправильно, потому что зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы, — подчеркнула Рот.

Министр считает великой русскую культуру, в частности, музыку и литературу.

Я не позволю [президенту России Владимиру] Путину забрать у меня Чехова, — сказала она.

Ранее стало известно, что украинский режиссёр Сергей Лозница на 75-м Каннском кинофестивале высказался против бойкота в отношении деятелей российской культуры. По его словам, главное, какие поступки совершают конкретные люди, а не то, какие у них паспорта.