Украинский режиссёр в Каннах выступил против бойкота россиян Украинский режиссер Лозница на Каннском кинофестивале выступил против бойкота россиян

Фото Социальные сети

Украинский режиссёр Сергей Лозница, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале. высказался против бойкота в отношении деятелей российской культуры. По его словам, главное, какие поступки совершают конкретные люди, а не то, какие у них паспорта. Слова режиссёра приводит AFP.

Я твердо верю, что о людях следует судить по их собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам, — сообщил Лозница.

Он добавил, что заведомо считать всех россиян плохими — бесчеловечно. Агентство при этом отмечает, что с момента начала спецоперации режиссёр поссорился со многими соотечественниками, поскольку не поддержал бойкот граждан РФ.

Также Лозница выступил в целом против «отмены» российской культуры.

Ранее организаторы Каннского кинофестиваля объявили, что в нынешнем году там не будут принимать официальных делегаций из РФ по причине начала военной операции на Украине. Также Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации.

75-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции. Он начался 17 мая и завершится 28 мая.