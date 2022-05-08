Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации

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Организаторы Каннского кинофестиваля отказали российским журналистам в аккредитации на предстоящий киносмотр из-за событий на Украине, сообщает издание The Warp со ссылкой на двух представителей российских СМИ, которые общались с главой пресс-службы фестиваля Агнес Лерой. Отмечается, что Лерой ранее сообщила журналистам, что организаторы могут предоставить аккредитацию, если ситуация между Россией и Украиной улучшится. Однако за две недели до старта мероприятия было принято решение не допускать российскую прессу.

В этом году Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в пресс-аккредитации в рамках своей позиции на фоне ситуации на Украине, — сообщает издание.

75-го Каннский кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая, за главный приз будут бороться 18 фильмов из разных стран. В основной конкурс кинофестиваля вошёл новый фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Другой российский режиссёр Александр Сокуров в этом году отказался показать свой фильм «Сказка» на Каннском фестивале, обосновав решение нежеланием принимать «культуру отмены всего русского», которая в последнее время сложилась на Западе. Он также назвал свой фильм «слишком серьёзным для Канн».