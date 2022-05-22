Украинский режиссёр Лозница призвал не бойкотировать русскую культуру

Украинский режиссёр Сергей Лозница, во время получения на Каннском фестивале награду за вклад в киноискусство выступил с речью в защиту русской культуры, которую власти Украины у себя в стране пытаются искоренить, передаёт «360» со ссылкой на украинские СМИ. Он призвал не отождествлять политику с произведениями русских писателей, которые являются частью «мировой культуры».

Сразу же после начала [спецоперации России на Украине] я выступил против тотального запрета русского кино и против бойкота русской культуры. Некоторые мои соотечественники ответили на это требованием бойкотировать и мои фильмы, — сказал он.

В своей речи он также заявил, что запрет на российскую культуру сформировал линию фронту: на одной стороне те, кто против запрета, с другой — те, кто за.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

Верховная рада также запретила музыку в исполнении российских артистов в общественных местах, а также на радио и телевидении. Закон будет действовать как минимум до завершения спецоперации России.