В Германии занизили данные по импорту российской нефти Welt: министр экономики Германии Хабек занизил данные по импорту нефти из России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Роберт Хабек

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в конце апреля преуменьшил данные по объёму импорта российской нефти. Уже тогда он заявлял о готовности страны остановить поставки из России, сообщает Welt am Sonntag.

Издание отмечает, что Хабек в апреле заявил о доле российского импорта нефти в 12%. При этом в конце марта она составляла почти 37%, а в мае показатель уменьшился до 27,8%. Объём импорта действительно сократился, но не так значительно, как говорил министр, подчеркнуло издание. В ХДС пояснили, что слова Хабека были «по-видимому, скорее, спонтанной оценкой».

В Минэкономики газете объяснили несоответствие слов Хабека тем, что компании — импортёры нефти в апреле подтверждали возможность отказаться от контрактов с Россией. При этом в ведомстве уточнили, что планы по отказу Германией от российской нефти до конца 2022 года остаются в силе.

Ранее стало известно, что член Совфеда Алексей Пушков заявил: западные страны не прекращают закупать российские энергоресурсы, хотя заявляли об отказе от них. Теперь они обходят свои же санкции, отметил он. Сенатор назвал «энергетическим плутовским водевилем» ситуацию, когда некоторые западные страны закупают российскую нефть у Индии, стараясь обойти свои же собственные санкции.