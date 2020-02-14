https://static.news.ru/photo/8f0afcb8-4f43-11ea-9718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Полиция Германии задержала 12 человек, подозреваемых в создании праворадикальной террористической группировки и её поддержке. Они планировали преступления против государственного и общественного порядка.

Предполагается, что организацию создали четверо подозреваемых. Остальные обещали оказывать им помощь деньгами и оружием, а также впоследствии присоединиться к её акциям.

Злоумышленники намеревались нападать на политиков и мусульман, обращающихся к властям страны за предоставлением убежища, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий суд приговорил гражданина России Магомеда-Али С. к лишению свободы на пять лет и четыре месяца. Он был признан виновным в подготовке теракта, в результате которого должно было погибнуть большое количество людей. Акция была задумана в целях устрашения местного населения.