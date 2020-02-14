Полиция Германии задержала 12 человек, подозреваемых в создании праворадикальной террористической группировки и её поддержке. Они планировали преступления против государственного и общественного порядка.
Предполагается, что организацию создали четверо подозреваемых. Остальные обещали оказывать им помощь деньгами и оружием, а также впоследствии присоединиться к её акциям.
Злоумышленники намеревались нападать на политиков и мусульман, обращающихся к властям страны за предоставлением убежища,
Ранее NEWS.ru писал, что немецкий суд приговорил гражданина России Магомеда-Али С. к лишению свободы на пять лет и четыре месяца. Он был признан виновным в подготовке теракта, в результате которого должно было погибнуть большое количество людей. Акция была задумана в целях устрашения местного населения.
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