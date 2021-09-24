В Германии за два дня до выборов обнародовали «итоги» экзитполов

Немецкий телеканал ARD в прямом эфире пустил строку с «результатами exit poll» за два дня до выборов в бундестаг. Граждане страны успели увидеть «показатели» четырёх партий, прежде чем строка пропала, сообщает Bild.

Издание разместило снимок с экрана телевизора с надписью в новостной строке «Exit poll по выборам в бундестаг на 17:46».

По обнародованным данным, лидировала Социал-демократическая партия Германии (22,7%), за ней шёл блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (22,1%). Также зрители узнали, что третье и четвёртое места заняли Свободная демократическая партия (13,2%) и «Альтернатива для Германии» (10%).

Телеканал ситуацию пока не комментировал, неизвестно, на чём основаны приведённые цифры.

Ранее стало известно, что немецкий эксперт по выявлению плагиата Штефан Вебер проанализировал книги трёх основных кандидатов в канцлеры ФРГ и нашёл заимствования во всех работах. Он обнаружил незаконное использование чужого интеллектуального труда в работах Анналены Бербок, Армина Лашета и Олафа Шольца. Больше всего плагиата найдено в книге кандидата от зелёных Бербок, написанной в 2021 году.