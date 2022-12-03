«Драматическая зима»: в ФРГ спрогнозировали новый поток беженцев с Украины Глава ЕНП Вебер: зимой в Германию хлынет новая волна беженцев с Украины

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зимой в Европу, главным образом в Германию, хлынет новый поток беженцев с Украины, считает глава Европейской народной партии Манфред Вебер. В беседе с Welt am Sonntag он подчеркнул, что это связано с последствиями обстрелов объектов энергоинфраструктуры на Украине.

Боюсь, нас ждет драматическая зима для беженцев. <...> Германия должна быть готова к тому, что большое количество украинцев приедет в ЕС и Германию этой зимой, учитывая продолжающееся разрушение энергетической инфраструктуры на Украине, — отметил Вебер.

Также он предложил организовать совместное с итальянскими службами патрулирование на внешних границах Средиземного моря. По его словам, любой, у кого не будет визы, паспорта или основания для предоставления убежища, должен быть возвращен к месту отправления.

Ранее политик из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Фредерик Пауль заявил, что растущее число украинских беженцев приближает немецкое общество к «критической точке». Он отмечает, что муниципалитеты уже сталкиваются с «огромными проблемами» из-за большого числа беженцев, к этому добавляются инфляция и энергетический кризис. По его мнению, из-за суровой зимы на Украине можно ожидать прибытия в Германию еще «десятков, если не сотни тысяч» беженцев.