В Германии рассказали, как удары России по ТЦК вызвали восторг на Украине

В Германии рассказали, как удары России по ТЦК вызвали восторг на Украине Focus: украинцы с одобрением относятся к российским ударам по ТЦК

Граждане Украины положительно относятся к ударам российских войск по зданиям территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), пишут журналисты немецкого издания Focus Online. Они заявили со ссылкой на данные опроса института «СоцИс», что 80% украинцев не одобряют деятельность ТЦК.

Жители страны обвиняют военкомов в коррупции и социальной несправедливости, говорится в материале. Кроме того, они недовольны жесткими методами, которые применяют к призывникам сотрудники ТЦК во время мобилизации. Подобная критика является оправданной, так как с начала нынешнего года украинский омбудсмен получил свыше двух тысяч жалоб на работников центров, добавили журналисты.

Ранее украинские СМИ и народный депутат Верховной рады Федор Вениславский сообщили, что в стране могут появиться мобильные ТЦК. В Киеве рассматривают такую возможность из-за ударов ВС России по зданиям военкоматов. Однако окончательное решение должно будет принять руководство армии Украины.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил удары российских войск по ТЦК необходимостью замедления мобилизации на Украине. По его словам, таки образом Москва сокращает темпы пополнения ВСУ на фронте.