22 сентября 2025 в 09:30

В Германии раскрыли денежные потери из-за диверсии на «Северных потоках»

Депутат Котре: из-за подрыва «Северных потоков» ФРГ потеряла более €160 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за подрыва «Северных потоков» ФРГ суммарно потеряла более €160 млрд, заявил «Известиям» депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. По его словам, в год страна тратит дополнительно €50 млрд на замещение импорта газа. Он отметил, что к потерям нужно добавить невозвратные инвестиции в трубопроводы, а также расходы на ущерб и ремонт после подрывов.

Объем поставок газа по «Северному потоку» (2021 год) в размере около 59 млрд куб. м привел к дополнительным годовым расходам на замещение импорта примерно в €50 млрд по ценам 2022 года, — сказал Котре.

Ранее итальянский суд постановил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году. Защита намерена обжаловать вынесенное решение в кассационном суде.

До этого подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что взрыв «Северных потоков» был организован и курирован США, которые тренировали украинских исполнителей на полигоне «Альфы» в Конча-Заспе. По его словам, Вашингтон обеспечивал подготовку, экипировку и снабжение, а украинские специалисты выступали лишь как исполнители.

