В Германии прошел митинг против концерта лидера рок-группы Pink Floyd Во Франкфурте около 400 человек вышли на акцию против лидера рок-группы Pink Floyd Уотерса

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протест против выступления лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса прошел перед главным концертным залом Франкфурта-на-Майне в Германии, информирует портал Hessenschau. Примерно 400 участников приняли в нем участие.

Участники демонстрации помимо протеста против выступления Уотерса вспомнили жертв национал-социализма и поддержали Израиль.

Среди протестующих находился и бургомистр города Майк Йозеф, который заявил, что антисемитизм не приветствуется в их городе.

Претензии к Уотерсу возникли из-за костюма, в котором он вышел во время концерта в Берлине. Для исполнения песни «In the Flesh» с альбома «The Wall» он переоделся в диктатора с повязкой на руке. Полиция Берлина начала расследование этого инцидента. По словам музыканта, этот образ он использует на концертных выступлениях уже много десятков лет. Однако у жителей Германии он вызвал ассоциации с формой нацистов.

В феврале основатель Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с призывом сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Уотерс подчеркнул, что военные действия на Украине должны быть прекращены немедленно, без всяких «но» и «если».