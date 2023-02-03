Правительство Германии приняло к сведению заявления президента России Владимира Путина о поставках Киеву военной техники, передает ТАСС со ссылкой на представитель кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта. Вместе с этим он уточнил, что эти заявления не влияют на готовность канцлера Олафа Шольца продолжать телефонные переговоры с российским президентом.
Правительство, разумеется, приняло к сведению слова российского президента. <...> Канцлер говорил в том числе вчера в Марбурге, что собирается созваниваться с российским президентом в ближайшие недели, — заявил Хебештрайт.
Он пояснил, что Запад, поставляя оружие, помогает Украине защищаться.