В Германии предложили запустить в эксплуатацию «Северный поток — 2» Глава комитета Бундестага по энергетике Эрнст выступил за эксплуатацию «Северного потока — 2»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Промышленный и потребительский сектор Германии нуждается в российском газе, заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст. В разговоре с ТАСС он отметил, что, если другие способы транзита энергоресурсов из России будут недоступны, то для газовых поставок можно будет использовать трубопровод «Северный поток — 2». Ранее немецкие власти сообщили о том, что работа «Северного потока — 2» на данный момент невозможна, ввиду того, что объект не прошел сертификацию

В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он и так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке — 2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока — 2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию, — заявил Эрнст.

Несмотря на позицию против СВО, которой придерживается чиновник, он отметил, что вопрос газоснабжения стоит вне политики. Эрнст считает, что правительство ФРГ должно думать об этом в первую очередь.

Напомним, что строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября 2021 года.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек подвергся яростной критике во время выступления в баварском городе Байройт. Политик обвинил Россию в газовом кризисе в стране, за что был нещадно освистан.