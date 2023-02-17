В Германии объяснили, почему Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию Политолог Рар: на конференции в Мюнхене будут добиваться оружия для Украины и санкций против РФ

Фото: IMAGO/Shadi Hatem apaimages/Global Look Press

Западные политики на Мюнхенской конференции будут призывать к увеличению поставок оружия Киеву и принятию новых санкций против России, заявил в интервью NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Он предположил, что Запад рассчитывает добиться поражения Москвы путем ужесточения ограничительных мер и усиления военной помощи Киеву. При этом, по его мнению, конференция в Мюнхене является не более чем площадкой для дискуссий, поэтому ожидать принятия больших решений от нее не стоит.

Сейчас в западной повестке преобладает точка зрения, что настал решающий и последний момент, когда еще можно добиться перелома в конфликте на Украине. На Западе полагают: стоит принять еще один пакет антироссийских санкций, еще больше вооружить Украину — и Россия проиграет. Думаю, этого и будут добиваться, — предположил Рар.

Он добавил, что Мюнхенская конференция не наделена какими-либо полномочиями для принятия серьезных решений, но очевидно, что эти дискуссии будут подталкивать Запад к дальнейшим шагам. Политолог отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц находится под огромным давлением из-за нерешительности в решении вопроса поставки немецких танков Leopard 2 на Украину.

Ранее немецкая газета Welt писала, что власти Нидерланды и Дания передумали поставлять танки Украине. После отказа в отправке Leopard 2 страны заявили, что могут помочь с ремонтом Leopard 1.