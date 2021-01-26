В Германии неизвестный ранил нескольких человек ножом

Несколько человек в Германии получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного мужчины. Они госпитализированы.
Нападавший задержан полицией. Злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения,
Точное количество пострадавших пока не называется. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Там заверили, что угрозы для жителей города нет.
Как писал NEWS.ru, похожий случай произошёл в немецком городе Оберхаузен в ноябре 2020 года. Там в результате нападения мужчины с ножом пострадали по меньшей мере четыре человека. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В полиции предположили, что причиной поножовщины мог стать бытовой конфликт.
В Швейцарии примерно в то же время женщина с ножом ранила двух покупательниц в магазине города Лугано. Рассматривались различные версии причин нападения, в том числе и теракт.