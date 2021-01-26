В Германии неизвестный ранил нескольких человек ножом

https://static.news.ru/photo/2a096324-5fc6-11eb-a6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / K. Schmitt/Global Look Press

Несколько человек в Германии получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного мужчины. Они госпитализированы.

Нападавший задержан полицией. Злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Точное количество пострадавших пока не называется. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Там заверили, что угрозы для жителей города нет.

Как писал NEWS.ru, похожий случай произошёл в немецком городе Оберхаузен в ноябре 2020 года. Там в результате нападения мужчины с ножом пострадали по меньшей мере четыре человека. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В полиции предположили, что причиной поножовщины мог стать бытовой конфликт.

В Швейцарии примерно в то же время женщина с ножом ранила двух покупательниц в магазине города Лугано. Рассматривались различные версии причин нападения, в том числе и теракт.