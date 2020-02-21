https://static.news.ru/photo/4f675ef4-5492-11ea-bdbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dorothee Barth/dpa/Global Look Press

Расстрел людей в Ханау в федеральной земле Гессен является террористическим актом, который имеет расистские мотивы. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Вечером я согласовал с главами МВД земель конкретные действия для защиты нашего населения. Однозначно это было расистски мотивированным террористическим актом, — цитирует Зеехофера ТАСС.

Трагедия произошла в ночь на четверг в федеральной земле Гессен в городе Ханау. Правый радикал-одиночка Тобиас Р., увлекавшийся конспирологическими идеями, расстрелял девять человек, затем, как предполагает следствие, убил свою мать и свёл счёты с жизнью. Всего погибли 11 человек. По данным местных СМИ, мужчина был гражданином ФРГ, а его жертвами стали курды. Сейчас германская Генпрокуратура расследует все обстоятельства произошедшего, отмечая, что раньше преступник в среде экстремистов замечен не был.

Как писал NEWS.ru, ранее министр внутренних дел заверил, что ведомство увеличит присутствие полиции во всей Германии и усилит охрану мечетей.