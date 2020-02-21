https://static.news.ru/photo/bb9e5bc8-5491-11ea-9e8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Schwarz /www.imago-images.de/Global Look Press

Совершённым из правоэкстремистских убеждений терактом назвал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер стрельбу, произошедшую в Ханау в ночь на 20 февраля.

Министр внутренних дел сообщил, что по всей Германии будет увеличено присутствие полицейских, особенно рядом с местами, которые могут подвергнуться нападениям в первую очередь, такими, как мечети, уточняет Tagesspiegel.

Зеехофер подчеркнул, что правительство приняло пакет мер, направленных на противодействие правому терроризму, правому экстремизму и антисемитизму. Он также добавил, что общество должно сражаться с расизмом.

Ранее NEWS.ru писал, что в немецком городе Ханау местный житель расстрелял людей, убил свою мать, после чего покончил с собой. В общей сложности погибли 11 человек, в том числе подозреваемый и пятеро граждан Турции. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мужчина действовал из соображений расизма, правого экстремизма и ненависти к людям другого происхождения. Правоохранители расследуют случившееся как теракт, опрошены порядка 40 свидетелей.