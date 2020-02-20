Расстрелявший девятерых человек мужчина действовал из соображений расизма, правого экстремизма и ненависти к людям другого происхождения. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По её словам, которые
Расизм — это яд, ненависть — это яд, и этот яд существует в нашем обществе и является причиной многих преступлений. Многое указывает на то, что преступник действовал из правоэкстремистских, расистских мотивов, из ненависти к людям другого происхождения, другой веры или внешности, — сказала Меркель.
Германский канцлер включила в число подобных преступлений деятельность группировки «Национал-социалистическое подполье», убийство регионального политика Вальтера Любке и теракт у синагоги в Галле.
Меркель добавила, что Германия и все её государственные институты выступают за защиту прав и достоинств каждого человека в стране и не различают людей по происхождению или религии.
Трагедия произошла в ночь на четверг в федеральной земле Гессен в городе Ханау. Правый радикал-одиночка Тобиас Р., увлекавшийся конспирологическими идеями, расстрелял девять человек, затем, как предполагает следствие, убил свою мать и свёл счёты с жизнью. Всего погибли 11 человек. По данным местных СМИ, мужчина был гражданином ФРГ, а его жертвами стали курды. Сейчас германская Генпрокуратура расследует все обстоятельства произошедшего, отмечая, что раньше преступник в среде экстремистов замечен не был.
Как писал NEWS.ru, к выводу о правоэкстремистских мотивах преступления пришли следователи, изучив оставленные стрелком материалы в виде письменного обращения и видеообъяснения.
Boris Rössler/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Andreas Arnold/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
Andreas Arnold/Global Look Press
Andreas Arnold/Global Look Press
Boris Rössler/Global Look Press
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