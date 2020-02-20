https://static.news.ru/photo/05968c9e-53d6-11ea-9f9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Adomat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расстрелявший девятерых человек мужчина действовал из соображений расизма, правого экстремизма и ненависти к людям другого происхождения. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По её словам, которые приводит «Интерфакс», сейчас давать действиям стрелка из Ханау окончательную оценку ещё рано, но на выяснение полной картины направлены все действия правоохранителей.

Расизм — это яд, ненависть — это яд, и этот яд существует в нашем обществе и является причиной многих преступлений. Многое указывает на то, что преступник действовал из правоэкстремистских, расистских мотивов, из ненависти к людям другого происхождения, другой веры или внешности, — сказала Меркель.

Германский канцлер включила в число подобных преступлений деятельность группировки «Национал-социалистическое подполье», убийство регионального политика Вальтера Любке и теракт у синагоги в Галле.

Меркель добавила, что Германия и все её государственные институты выступают за защиту прав и достоинств каждого человека в стране и не различают людей по происхождению или религии.

Трагедия произошла в ночь на четверг в федеральной земле Гессен в городе Ханау. Правый радикал-одиночка Тобиас Р., увлекавшийся конспирологическими идеями, расстрелял девять человек, затем, как предполагает следствие, убил свою мать и свёл счёты с жизнью. Всего погибли 11 человек. По данным местных СМИ, мужчина был гражданином ФРГ, а его жертвами стали курды. Сейчас германская Генпрокуратура расследует все обстоятельства произошедшего, отмечая, что раньше преступник в среде экстремистов замечен не был.

Как писал NEWS.ru, к выводу о правоэкстремистских мотивах преступления пришли следователи, изучив оставленные стрелком материалы в виде письменного обращения и видеообъяснения.